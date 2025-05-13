İkramiye için son tarih 31 Mayıs! Başvuru tarihi neden önemli? Ödemeler ne zaman yapılacak?

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 15.5 milyon kişiye bu yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödenmesi için kollar sıvandı. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, yani Haziran ayı başında hak sahiplerine Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirilecek.

BAŞVURUYA DİKKAT!

İkramiyeden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emekliler de yararlanabilecek. Yasaya göre, ikramiyeyi alabilmek için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor.

Buna göre, Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini almıştı. Nisan ve Mayıs aylarında başvuranların ise alabileceği ilk ikramiye Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Bu kişiler, eğer şartları sağlıyorsa, 1 Haziran itibariyle emekli olacak ve aylık bağlama işlemleri tamamlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.

NE ZAMAN ARTACAK?

Bayram ikramiyesi bu yıl çıkarılan yasayla emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. İkramiye tutarı ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin, yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin lira olurken; Ramazan Bayramı ödemesi, yasa çıktıktan sonra verilen farkla bu tutarlara tamamlandı. Bu tutarlar Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak. Emeklilere 4'er bin lira, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da aylık oranları üzerinden hesaplanan tutar yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Önümüzdeki yıl ise yine tutarların artırılması bekleniyor.



KİME, NE ÖDENECEK?

- Emekli: 4.000 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL

- İki aylık alanlara: En yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden hesaplanan tutar.

- Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara: Ödenek oranı üzerinden hesaplanan tutar.

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