ABD ve Çin 115’er puanlık indirim için anlaştı!

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı. Bu kapsamda ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a; Pekin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.



PİYASALAR RAHATLADI

Anlaşma piyasaları rahatlattı. Borsalar yükselirken; dolar endeksi 101.8'e çıkarak 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarında ise yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydedildi.

Ons altın 3 bin 216 dolara, gram altın ise 4 bin liraya kadar geri çekildi. Petrolde de düşüş yerine yükselişe bıraktı. Brent petrol yüzde 3.3 artışla 66 dolar seviyesine yükseldi.