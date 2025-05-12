Avon’un dijital dönüşümündeki çözüm ortağı Vodafone Business oldu!

Vodafone Business, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) teknoloji çözümüyle Avon'un dijital dönüşümündeki çözüm ortağı oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "SD-WAN teknolojisi ile müşterimizin geniş alan ağını akıllı ve esnek hale getirirken, partnerimizin ağ trafiğini daha efektif şekilde yöneterek ağ performansını artırmış olduk" diye konuştu. Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk de "Bu teknoloji iş süreçlerimizi optimize etmemize, dijital dönüşümümüzü daha güçlü sürdürmemize katkı sağlayacak" dedi.

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