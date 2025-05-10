Trafikte güvenliğe dijital dokunuş: GetirAraç’tan %47’lik başarı!

Trafik Haftası vesilesiyle güvenli sürüşün önemine dikkat çeken GetirAraç, güvenli sürüşe yönelik teknoloji yatırımlarıyla ağır kaza/hasar oranında % 47 iyileşme sağladı.

Paylaşımlı araç modeliyle bireysel araç sahipliğini azalttıklarını belirten GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız, trafikteki araç sayısını düşürerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir şehir hayatının oluşmasına yardımcı olduklarını ifade etti. Emre Ayyıldız, "GetirAraç filosundaki tüm araçlar, dijital kontrol ve veri izleme altyapısıyla donatıldı" dedi.