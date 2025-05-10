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Her yerde ceza alıyor! Google temsilcileri komisyon üyelerinin yönelttiği soruları cevapsız bıraktı

Yaptığı telif ihlalleri ile tüm dünyada ceza alan arama motoru Google için TBMM de devrede. Google temsilcileri, toplantıda komisyon üyelerinin yönelttiği pek çok soruyu yanıtsız bıraktı. İlginç diyalogların da yaşandığı komisyonda, milletvekillerinin yönelttiği yanıtsız kalan o sorular...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Her yerde ceza alıyor! Google temsilcileri komisyon üyelerinin yönelttiği soruları cevapsız bıraktı

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, önceki gün yaptığı toplantıda Google'ın algoritma değişikliklerinin etkilerini ve sonuçlarını masaya yatırdı. Google temsilcileri, toplantıda komisyon üyelerinin yönelttiği pek çok soruyu yanıtsız bıraktı. İlginç diyalogların da yaşandığı komisyonda, milletvekillerinin yönelttiği şu sorular yanıtsız kaldı:

■ Türkiye henüz içerik telifine ve bu uygulamalara karşı kendini finanse eden bir ülke konumunda, sizin hiçbir katkınız yok ama Türkiye'deki dijital pazarın yüzde 70'ini siz kontrol ediyorsunuz. Zorunlu telif ödemesi konusundaki düşünceleriniz nedir?

■ Avrupa Birliğinin 2019 tarihli Dijital Telif Direktifi'ni Fransa'da uyguladınız. Türkiye'de bu uygulamayı düşünüyor musunuz? Bunun için illa Rekabet Kurumumuzun da size ceza uygulaması mı gerekiyor? Avustralya'da 2021 yılında dijital platformların haber üreticilerine ödeme yapılmasını zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi, bunun üzerine ödeme yapmayı kabul ettiniz. Peki bunu bir örnek olarak kabul edip Türkiye'de neden yapmıyorsunuz?

■ Kanada'da, Fransa'da, Avustralya'da uyguladığınız yöntemleri Türkiye'de uygulamak için illa bizim bir yasal düzenleme mi yapmamız gerekiyor?

■ Dijital platformda haber içeriklerini özetleyerek veya başlığıyla birlikte göstererek trafik çektiği her durumda lisansçı yayıncıya ödeme yapmak durumunda değil mi?

■ Uluslararası hukukta uyguladığınız ancak Türkiye'deki kullanıcılar açısından yaklaşmadığınız adaletli gelir paylaşımı noktasında neler söyleyeceksiniz?

■ Google'ın dinleme, izleme bunları toparlayıp veri hâline getirip sunma gibi bir durumu var, sesi dinliyor, görüntü alıyorsunuz, her türlü içeriğimizden yararlanıyorsunuz ama bunların denetimi konusunda en ufak bir adımınız yok; bunları kim denetliyor?

■ Türkiye'de birtakım kurumların ön plana çıkmasını sağlarken bir kısmının batmasına nasıl karar veriyorsunuz?

■ Haber içeriklerinin Google'da görünmesi karşılığında bugüne kadar Türkiye'de ne kadar para ödediniz? Bu, Türkiye'de elde ettiğiniz gelirin ne kadarını oluşturuyor ve bunu hangi yöntemle ödediniz?

■ Arama motorlarında yukarı çıkarmadığınız, sürekli aşağıya bastığınız, tekelleşmeniz nedeniyle yok olmaya terk ettiğiniz içerik sağlayanlarla ilgili bir programınız var mı?"

Google Dijital Mecralar Komisyonunda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!Google Dijital Mecralar Komisyonunda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
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