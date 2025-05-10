Yerli otomobil TOGG Nisan ayında da en çok satan elektrikli SUV oldu!

Türkıye'de Nisan ayında 105 bin 352 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. 2025 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 artarak 85.411 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 37,8 artarak 19.941 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,8 arttı. Bu verilerle birlikte 2025 Nisan ayında 3.537 adet Togg T10X satıldı. Elektrikli SUV kategorisinde yine zirvede yer alan Togg'un yetkilileri, "T10X, 60.000'i aşkın kullanıcısıyla yollarda!" açıklaması yaptı.

T10X'in 2025 yılı satışları an itibarıyla 10 bini geride bıraktı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışları yaklaşık 150 bin adetlik satışla yüzde 48,3 pay alırken hibrit otomobillerin payı yüzde 30'a yaklaştı. Elektrikli otomobillerin 42.856 adetle yüzde 13,9 pay aldığı pazarda dizel otomobillerin payı yüzde 8,5'e kadar geriledi.