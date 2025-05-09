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TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi martta aylık yüzde 3,4 yıllık yüzde 2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:52
TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi martta aylık yüzde 3,4 yıllık yüzde 2,5 arttı

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Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artış kaydetti.

Sanayi üretimi (AA)Sanayi üretimi (AA)

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

Sanayi üretimi (AA)Sanayi üretimi (AA)

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

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