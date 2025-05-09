Türk Telekom’dan rekor! Son 10 yılın en güçlü performansı

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, geleceğin teknolojilerine yönelik faaliyetlerine ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, öncü iş kollarındaki büyüme ile yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

Türk Telekom'un konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 45,6 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK'ü yüzde 26,5 artarak 17,9 milyar TL'ye yükseldi. Türk Telekom, 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 27,7'lik artışla 8 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirirken net karını yıllık bazda yüzde 45,2 artırarak 5,1 milyar TL'ye ulaştırdı.

Türkiye'yi uçtan uca ören fiber ağ çalışmaları ile 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısını sağlayan Türk Telekom'un 2025'in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğu 482 bin km'ye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. Türk Telekom'un, bir önceki yılın aynı dönemde yüzde 85,7 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 90,1'e yükseldi.

YENİLİKÇİ VİZYON

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yenilikçi vizyonumuz ve teknoloji birikimimizle, Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşüme imza atıyoruz. Yıla sabit internet ve mobil performansımızdaki gücümüzü koruyarak oldukça başarılı bir başlangıç yaptık. Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye hedefi ile var gücümüzle çalışmaya ve bölgemizde dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.