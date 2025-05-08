Turkuvaz Medya Grubu’nun medya sponsoru olduğu zirvede sigorta ve finans dünyası bir araya gelecek!

'2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi', 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte sektörün dijital dönüşümü, yenilikçi ürünleri, fırsatları, zorlukları ve geleceği masaya yatırılacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen, Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsoru olduğu zirvede; banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Fintech ve Insurtech teknoloji şirketleri yerlerini alacak.

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