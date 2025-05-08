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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon tahminimiz beklentilerle uyumlu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ‘Enflasyon tahminimiz beklentilerle uyumlu’ ifadelerini kullandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon tahminimiz beklentilerle uyumlu

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi:

Döviz kurunun seviyesine yönelik herhangi bir hedefimiz yok. Kur politikamızı döviz kurunda aşırı oynaklığı engelleyecek şekilde biz belirliyoruz.

Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli seviyede değil. Önümüzdeki dönemde piyasa koşulları elverdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Son dönem birkaç günlük veriye baktığımızda rezervdeki erimenin bittiğini, hatta ters yönlü hareketin başladığını görüyoruz.

Bundan sonra da politika faizinde atacağımız adımları her zaman enflasyon görünümü odaklı atmaya devam edeceğiz.
Enflasyon tahminlerinin güncellenmesi konusuna baktığımızda, şu an için yani 2025 yıl sonu için belirlediğimiz tahmin ve belirsizlik aralığı beklentilerle şu anda uyumlu.

Zirai donun enflasyona etkisi 0.4 puan kadar olabilir. 2024 yılında yurt içi ya da yurt dışında altın satışı yapmadık. Sahipliğimizdeki altın şu anda 508.9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artmış durumda.

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