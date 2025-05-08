Finansal okuryazarlık tiyatroyla buluşuyor

Halkbank, çocuklara finansal okuryazarlık bilincini tiyatroyla kazandırıyor. Yönetmenliğini Hakkı Ergök'ün üstlendiği, Azra Akın'ın da rol aldığı "Üç Kumbara" adlı oyun; tasarrufu, paylaşmayı ve bilinçli harcamayı eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyunun prömiyeri İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde gerçekleşti.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yanı sıra; Halkbank çalışan ve çocukları ile basın mensuplarının katılımıyla sahnelenen 30 dakikalık oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Osman Arslan, "Bugünün çocukları, yarının tasarruf eden, üreten, paylaşan bireyleri olacak. Halkbank olarak bu bilinçten hareketle finansal okuryazarlığı yalnızca sayılar üzerinden değil, hayatın içinden değerlerle anlatıyoruz. 'Üç Kumbara' projesi, geleceği şekillendirecek bilinçli nesiller yetiştirme vizyonumuzun bir parçasıdır" dedi.

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