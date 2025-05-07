E-ticarette rekor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre rekor yükselişle yüzde 61.7 artarak 3 trilyon 162 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Bolat, "Perakende e-ticaret özelinde hacim 2023'e göre yüzde 63.7 artışla 1 trilyon 619 milyar liraya yükselmiştir. 2024 sonu itibarıyla dolar bazında e-ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 15 artış göstermiş ve 90 milyar dolara yaklaşmıştır.



Bu hacim, 2019'daki 24 milyar dolarlık hacimle birlikte değerlendirildiğinde, 2019-2024 arasında dolar bazında e-ticaret hacminde yüzde 274'lük artış olduğu anlamına gelmektedir" dedi. 600 BİN İŞLETME VAR e-ticaret işletme sayısının 600 bini geçtiğini anlatan Bakan Bolat, genel e-ticaret işlem sayısının 5 milyar 910 milyon, perakende e-ticaret işlem sayısının ise önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirtti.

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