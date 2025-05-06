TÜİK açıkladı: 40 ayın en düşük enflasyonu!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan'da yüzde 3 ile piyasa beklentisinin altında arttı. Yıllık enflasyon, yüzde 37.86 ile 2021 Aralık ayındaki yüzde 36.08'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonda Mayıs 2024'teki yüzde 75.45'lik zirvenin ardından başlayan düşüş kesintisiz 11 aya taşındı. Bu süreçte yaşanan düşüş 37.6 puana ulaştı.

ÜFE 54 AYIN DİBİNDE

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise Nisan'da yüzde 2.76 artarken, yıllık ÜFE yüzde 22.50 ile 54 ayın en düşük seviyesine indi. Yıllık ÜFE'de 2024'ün Mayıs ayından bu yana yaşanan düşüş 35.18 puana ulaştı. Ana harcama grupları itibarıyla Nisan'da en yüksek artış yüzde 6.5 ile giyim ve ayakkabıda hesaplandı. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 79.2 ile eğitimde tespit edildi. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 42.1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17.32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.



HEDEF BU YIL 20'Lİ RAKAMLAR

Kararlılıkla uygulanan ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Bu konuda kararlıyız. Geçen yıl enflasyon yaklaşık yüzde 44'e geriledi. Bu yılki hedefimiz ise 'yirmili rakamlar.' Tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



KİRA ARTIŞ SINIRI % 48.73

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara bu ay yapılacak zam oranı da belli oldu. Kira artış sınırını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 48.73 olarak açıklandı. Buna göre bu ay gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 48.73'ü aşamayacak.