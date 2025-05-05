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Borsa İstanbul'da takas süresi 1 işlem gününe mi düşüyor?

Borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak revize edilmesi yönünde tüm piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlatıldı.

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 09:58 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 09:58
Borsa İstanbul’da takas süresi 1 işlem gününe mi düşüyor?

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Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanıyor.

Açıklamaya göre, son dönemde küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşanırken, ABD 28 Mayıs 2024 tarihinde "T+1" geçişini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve İngiltere "T+1" sistemine geçiş için 11 Ekim 2027 tarihini hedefledi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, 'T+1' takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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