Dış ticaret açığı 5 ayın en düşüğünde!

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. Böylece aylık bazda Ekim 2024'ten beri en düşük dış ticaret açığı rakamı görüldü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.6'dan 76.5'e yükseldi.



Mart'ta ihracat yüzde 3.4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2.2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 11 artarak 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte ihracat yüzde 2.5 artarak 65.3 milyar dolar oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN