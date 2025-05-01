Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)
Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlere kredi ödemelerini yapmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak" diye konuştu.
Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)
KOD ALMAK YETECEK
Bunun yanında yerelde valilik ve belediyelerin, yerel işletmelerle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Bazı belediyelerimiz gençlerimize ücretsiz nikah salonu imkanı sunacak, bazı belediyelerimiz ise iş birlikleriyle beyaz eşyalarda indirim imkanı sağlayacak" dedi. Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek.
Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)
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