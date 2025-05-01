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Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek?

Evlilik hazırlığı yapan çiftlere krediden sonra ev eşyasında indirim fırsatı da başladı. Aile Bakanlığı, 20 firma ile anlaşma yaptı, alışverişlerde yüzde 5’ten 35’e varan oranlarda indirim yolu açıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenecek çiftlere ve ailelere sağlanan kolaylık ve imkanları her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bakanlık, şimdi de evlenecek çiftler için mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında indirim kampanyası başlattı.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda 2025'te geçerli olacak şekilde 20 firmayla protokol anlaşması yaptıklarını duyurdu. "Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı"nda konuşan Göktaş, 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi başvurusu onaylanan ve krediden yararlanan çiftlerin indirim oranları açıklanan firmalardan alışveriş yaparak evlerini uygun fiyata düzebileceklerini belirtti.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)

15 BİN GENCE KREDİ
Bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 15 bin 304 gence 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, krediye 98 bin gencin başvurduğunu ve 55 bin 296 gence sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti verildiğini kaydetti.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)

Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlere kredi ödemelerini yapmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak" diye konuştu.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)

KOD ALMAK YETECEK
Bunun yanında yerelde valilik ve belediyelerin, yerel işletmelerle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Bazı belediyelerimiz gençlerimize ücretsiz nikah salonu imkanı sunacak, bazı belediyelerimiz ise iş birlikleriyle beyaz eşyalarda indirim imkanı sağlayacak" dedi. Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)
İŞTE 20 FİRMA

VESTEL: Seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net % 30

BELLONA: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

İSTİKBAL: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

MONDİHOME: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

ARÇELİK: Seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine % 10

KÜTAHYA PORSELEN: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 20

MODALİFE: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 5

KARACA: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 15

KELEBEK: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

DOĞTAŞ: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

LOVA YATAK: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 10

ENGLISH HOME: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 20

FAKİR: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 35

ADORE: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 7

HATEMOĞLU: Tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net % 35

TÜMBİR: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 20

DAMAT-TWEEN: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek % 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde % 30

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