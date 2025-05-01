Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA) KOD ALMAK YETECEK Bunun yanında yerelde valilik ve belediyelerin, yerel işletmelerle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Bazı belediyelerimiz gençlerimize ücretsiz nikah salonu imkanı sunacak, bazı belediyelerimiz ise iş birlikleriyle beyaz eşyalarda indirim imkanı sağlayacak" dedi. Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek.

Evlenecek çiftlere ev eşyaları indirimli: Yeni destek kapsamında hangi firmalar var? Nasıl yararlanılabilecek? (AA)

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