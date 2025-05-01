Borsada manipülasyon operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarından spekülatif paylaşımların yapıldığı, işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı yükselişler yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlendi. Örgütlü hareket ettikleri belirtilen şüphelilerin faaliyetlerinin piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturduğu tespiti üzerine operasyon kararı alındığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN