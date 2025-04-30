İstanbul havalimanları yıla hızlı başladı: Yolcu sayılarında artış!

İstanbul'daki havalimanlarında ilk üç ayda icra edilen iç ve dış hat seferlerinde toplam 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti. İki havalimanından ilk çeyrekte toplam 188 bin 746 uçuş icra edilirken, yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 35 bin arttı.



İstanbul Havalimanı'nda ilk çeyrekte 3 milyon 423 bin 383 yolcu iç, 14 milyon 538 bin 80 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. Üç aylık dönemde toplamda 17 milyon 961 bin 463 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ilk 3 ayda iç hatlarda 4 milyon 320 bin 650, dış hatlarda 5 milyon 984 bin 192 olmak üzere toplam 10 milyon 304 bin 842 yolcu seyahat etti.

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