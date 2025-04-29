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TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı: Aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 oldu

TÜİK, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 değerini aldı.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:57
TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı: Aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 oldu

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Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 100,8 iken, nisanda yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,3 azalarak 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 düşüşle 109,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2 düşüşle 85,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1
Eylül 104,3 95 95,6 95
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9
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