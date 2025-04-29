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Sanipak atık suyunun %70'ini geri kazanacak!

Kişisel hijyen ürünleri kuruluşu Sanipak, sürdürülebilirlik odağıyla hayata geçirdiği Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Sanipak atık suyunun %70’ini geri kazanacak!

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Kişisel hijyen ürünleri kuruluşu Sanipak, sürdürülebilirlik odağıyla hayata geçirdiği Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; yeni tesis, atık suyun yüzde 70'ini geri kazanarak bölgedeki temiz su kaynaklarının sorumlu kullanımını destekliyor.

Tesis sayesinde yılda 400 bin metreküp su tasarrufu sağlanacak. Sanipak CEO'su Bülent Kozlu, "Temizlik kağıtları makinelerine yaptığımız yatırımlar ve verimlilik projeleri sayesinde ton başına su kullanımında Yalova'da son 10 yılda yüzde 40, Manisa'da ise son 5 yılda yüzde 30 oranında iyileşme sağladık. 2028 yılına kadar ton başına su kullanımımızı yüzde 50 azaltmak üzere çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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