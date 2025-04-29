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NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileriyle ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 38,1 olarak belirlenmiş aylık artış ise yüzde 2,46 olmuştu. Şimdi ise gözler Nisan 2025 enflasyon verilerine çevrilmişken Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketi önümüzdeki döneme dair önemli ipuçları veriyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:16
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Nisan 2025 enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları tarafından yapılan anketle açıklandı. Geçen ayki anket verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi önemli bir yükseliş gösterdi. TÜFE artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu dönemde yüzde 29,98 olarak belirlendi.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ayın 3'üne açıklanıyor. Ancak söz konusu tarihin hafta sonuna denk gelmesiyle takip eden pazartesi enflasyon rakamları ilan ediliyor. Buna göre enflasyon verileri 5 Mayıs günü saat 10:00'da açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2025 NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nisan 2025 yılı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşmişti.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 Nisan ayı anket döneminde 12 ay sonrası tahminleri TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği şeklinde oldu.