NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Nisan 2025 enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları tarafından yapılan anketle açıklandı. Geçen ayki anket verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi önemli bir yükseliş gösterdi. TÜFE artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu dönemde yüzde 29,98 olarak belirlendi.