NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileriyle ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 38,1 olarak belirlenmiş aylık artış ise yüzde 2,46 olmuştu. Şimdi ise gözler Nisan 2025 enflasyon verilerine çevrilmişken Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketi önümüzdeki döneme dair önemli ipuçları veriyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:16