Elektriklide gaza bastık! Türkiye elektrikli otomobil satışında Avrupa’da ilk 6’ya girdi

Elektrikli otomobil sektörü tam gaz büyüyor. Türkiye de büyümenin en hızlı olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Mart ayında Türkiye, Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan beşinci ülke oldu.

En çok elektrikli araç satışı Mart ayında 69 bin 313 adetle İngiltere'de yapılırken; 42 bin 521 adetle Almanya, 29 bin 261 adetle Fransa, 13 bin 650 adetle Belçika takip etti.

YÜZDE 115 BÜYÜME OLDU

Türkiye de 12 bin 704 adetle bu ülkeleri izledi. Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 büyüme yakalarken, ilk çeyrekteki 29 bin 99 adetlik satışla Avrupa genelinde altıncı sırada yer aldı.

İlk çeyreğin şampiyonu da yine İngiltere oldu. İngiltere'de yılın ilk üç ayında 120 bini aşkın elektrikli otomobil satışına imza atıldı.