Sağlık turizminde dijital kimlik dönemi!

Türkiye, sağlık turizmi alanında dünya ligine oynamaya hazırlanıyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), ülkenin sağlık turizminde marka değerini artırmak, uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini sağlamak için kapsamlı tanıtım planı başlattı.



DİJİTAL ADIMLAR ATILACAK

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver; tanıtımın yanı sıra, sağlık turistlerinin Türkiye'de güvenli ve kaliteli hizmet almaları amacıyla yeni dijital sistemler de geliştirildiğini aktardı. Ünver, "İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüyoruz. Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya gelen her yabancıya 'sicil kodu' verilecek. Sağlık hizmetleri kayıt altında tutulacak. Bir tür dijital kimlik oluşturacağız. Süreçleri kodla izleyeceğiz" dedi. Otellerde karekod sistemine geçileceğini anlatan Ünver, "Sağlık için gelenler, odalarına yerleştirilecek karekodları okutarak aradığı bilgilere ulaşabilecek" ifadesini kullandı.

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