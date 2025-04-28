Bakan Göktaş: YADES 153 bin yaşlıya destek ulaştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakımı ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek amacıyla hazırladıkları projelere katkı sağlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladıklarını söyledi.



YADES ile 28 ilde 91 farklı projeyle 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlıya ulaştıklarını anlatan Göktaş, "YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yeni projelere destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. 'Bütünleşik Bakım Modeli' ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguladıklarını aktaran Göktaş, "Evde Bakım Yardımı'ndan 123 bin 463 yaşlı birey faydalanıyor. Psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetlerini sunduğumuz 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlılarımıza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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