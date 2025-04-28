Avrasya tüneli ilke imza attı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin OECD tarafından teknik çerçevesi oluşturulan Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını belirtti.



Avrasya Tüneli'nin, dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk dört projeden biri oldu" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ni, 2016 yılında hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon aracın kullandığını kaydetti.

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