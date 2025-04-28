Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

İkinci Toplantıda Rakam Telaffuz Edilmedi

Taraflar geçtiğimiz hafta bir araya gelerek ikinci kez müzakere masasına oturdu. Ancak bu toplantıdan herhangi bir rakam çıkmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yalnızca ücret artışlarının değil, sosyal haklar ve çalışma koşullarının da tartışıldığını belirtti. Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını konuşuyoruz. Ancak henüz teklifimize karşılık herhangi bir rakam iletilmedi." ifadelerini kullandı.