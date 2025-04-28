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Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının zam taleplerini açıklamasıyla başlayan süreçte taraflar henüz ortak bir noktada buluşamadı. Kamu işçileri için belirlenecek zam oranı aynı zamanda memurların toplu sözleşme zammı için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:27
Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından başlayan pazarlık süreci kamu kurumlarında çalışan binlerce işçinin kaderini belirleyecek.

Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

İlk Teklif 27 Şubat'ta Sunuldu

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri adına ortak taleplerini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti. İşçi tarafı, günlük en düşük ücretin 1.800 liraya çıkarılmasını talep ederken, bu artışın ardından 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 oranında zam ve her dönem için ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesini istedi.

Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

İkinci Toplantıda Rakam Telaffuz Edilmedi

Taraflar geçtiğimiz hafta bir araya gelerek ikinci kez müzakere masasına oturdu. Ancak bu toplantıdan herhangi bir rakam çıkmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yalnızca ücret artışlarının değil, sosyal haklar ve çalışma koşullarının da tartışıldığını belirtti. Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını konuşuyoruz. Ancak henüz teklifimize karşılık herhangi bir rakam iletilmedi." ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

Üçüncü Toplantı 1 Mayıs Sonrasında

Müzakerelerin bir sonraki ayağı için gözler 1 Mayıs sonrasına çevrildi. Ağar, üçüncü toplantının kesin tarihinin henüz netleşmediğini vurgularken, "Temennimiz bu sürecin masa başında, çalışanların hakları gözetilerek bir an önce sonuçlanmasıdır." dedi. TÜHİS'in yeni bir çalışma yaparak bu toplantıya somut bir teklif getirmesi bekleniyor.

Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı

Bakan Işıkhan: "Sosyal Diyalog Temelinde Sonuçlanacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Işıkhan, "İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı tamamlamayı arzu ediyoruz. Sosyal diyalog temelinde çalışma barışını koruyarak süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.