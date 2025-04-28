Toplu sözleşmede 1800 TL zam talebi! Kamu işçisi ve memur zammı için kritik süreç başladı
Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının zam taleplerini açıklamasıyla başlayan süreçte taraflar henüz ortak bir noktada buluşamadı. Kamu işçileri için belirlenecek zam oranı aynı zamanda memurların toplu sözleşme zammı için de önemli bir referans niteliği taşıyor.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:27