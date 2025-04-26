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Deprem fırsatçılarına ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı açıkladı

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremleri fırsat bilip deprem çantası, ilkyardım çantası gibi temel ihtiyaçlara fahiş fiyat bindiren 236 işletmeye ceza yağdı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:36
Deprem fırsatçılarına ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı açıkladı

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçerek, depremin gerçekleştiği İstanbul İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerimizce sahada bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler başlatılmış olup e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş ve sürecin takibi başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

Bu kapsamda alınan veriler incelendiğinde, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 adet üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen İşletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1.439.300 TL'ye kadar idari para uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor; afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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