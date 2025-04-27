Bakan Kurum yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdi: 81 ilde konut kampanyası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yanı sıra, tüm Türkiye'ye yönelik büyük bir sosyal konut projesinin bu yılın sonuna doğru başlatılacağını, ayrıntıların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız.



Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler. Tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım. 6.2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız" dedi.

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