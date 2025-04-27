2 yılda 1,6 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın hizmete alınmasının ikinci yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 2 yılda 1 milyon 660 bin 176 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.



Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti" diye konuştu.



Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat– Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat–İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz" dedi.

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