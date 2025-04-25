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Ziraat Bankası’na rekor finansman!

Ziraat Bankası, toplam 1.75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Ziraat Bankası’na rekor finansman!

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Ziraat Bankası, toplam 1.75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar bir defada sağlanmış en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi.

İşlem kapsamında Banka, 850 milyon dolar ve 789 milyon euro olmak üzere iki dilimde fonlama sağladı ve geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi.

İşleme 29 ülkeden 69 banka katılım sağladı. Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamada bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredilerine gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talebin, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye ve bankaya olan güvenini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

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