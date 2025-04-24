Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için flaş büyüme tahmini!

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda, Türkiye ekonomisi nin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası , Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, dış talebin zayıflaması ve Rusya'daki büyümenin yavaşlaması nedeniyle bölge ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

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ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'DA BÜYÜMENİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda da bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,9 ile ılımlı bir büyüme kaydettiğinin ve bu oranın 2025'te yüzde 2,6'ye yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bölge ekonomisinin 2026'da da yüzde 3,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ancak bu tahminlerin hızla değişen küresel ortam nedeniyle ciddi belirsizliklerle gölgelendiği aktarıldı.