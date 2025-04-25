Washington-New York hattı! Bakan Şimşek’ten 4 trilyon dolarlık buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında New York'ta toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla yatırım kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Şimşek daha sonra başkent Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı ve yapıcı bir havada gerçeklesen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde duruldu.

Ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar da ele alındı.