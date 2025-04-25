İŞKUR Gençlik Programı ile 82 bin gence kariyer yolculuğu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 82 bin 570 öğrenci yararlandı.

Genç istihdamının artırılması için düzenlenen programda 127 kamu üniversitesiyle yapılan işbirliği çerçevesinde öğrenciler, hem teorik eğitimlerini alıyor hem de belirli alanlarda çalışarak iş gücü piyasasına hazırlanıyor. Programa 437 bin başvuru yapıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Antalya, Samsun ve Eskişehir, en çok başvuruyu yapan iller olarak öne çıktı.



CEP HARÇLIĞI DA VAR

Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün iş başı yapabilen öğrenciler, günlük 1.083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin sigortalı başka bir işte çalışmasına da engel yok.