Finansta gelenekselden geleceğe! Finansman Çözümleri Zirvesi’nde geleceğin finans araçları masaya yatırıldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen "Yenilikçi Finansman Çözümleri Zirvesi "Sağlıklı Finans, Sağlıklı İşletmeler Finansmanda Yeni ve Yenilikçi Çözümler" ana temasıyla gerçekleşti.

STRATEJİK BİR YÖNTEM...

"Gelenekselden Geleceğe" başlıklı günün ilk paneli Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem moderatörlüğünde Halk Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Çağatay Üner ve Teknoloji Yazarı ve Danışmanı Ahmet Usta'nın katılımıyla gerçekleşti.

Çağatay Üner, finansmana erişim konusunda KOBİ'lerin artık daha fazla alternatif finansman modellerine yöneldiğine, bu bilinçlenmenin de finansal piyasalarda bir değişim yarattığına işaret etti. Üner, "İşletmeler artık finans konusuna sadece bir nakit kaynağı olarak değil aynı zamanda stratejik bir yönetim aracı olarak da bakmaya başladı" dedi. Ahmet Usta ise blok zinciri teknolojisinin silinemez ve değiştirilemez güvenilir bir sistem olduğunu belirtti.