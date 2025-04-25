Amerika’nın dolar paniği! Goldman Sachs’tan büyük bir dalganın habercisi diyerek uyardı

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, doların değer kaybına ilişkin endişe verici bir tablo çizdi. Financial Times'ta kaleme aldığı yazısında Hatzius, son dönemde yaşanan yüzde 5'lik düşüşün aslında daha büyük bir dalganın habercisi olduğunu savundu.

Ona göre, yatırımcılar ABD piyasalarına olan ilgisini kaybetmeye başlarsa, dolar üzerindeki baskı daha da artacak. Amerikalı uzmanlar, Trump'ın ticaret hamlelerinin doların daha da değersiz hale geleceğinden endişeli.

Çünkü IMF verilerine göre, ABD dışı yatırımcıların ABD'deki toplam pozisyonu tam 22 trilyon dolar. Trump'ın keskin kararları, Amerikan borsalarından trilyonlarca doların çıkmasına neden olabilir.