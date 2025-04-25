137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES’te çarpıcı rakamlar | Sıfır yaş ilk sırada

137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)
KATILIMDA İL FARKI
2024 yılında BES'e yeni giriş yapan katılımcı sayısı, Türkiye genelinde nüfusun yüzde 1.34'üne karşılık geldi. Sisteme il bazında katılım oranları ise önemli farklılıklar gösterdi. Türkiye genelinde BES'e en fazla yeni katılım oranı İstanbul'da gerçekleşti. Mega kentte yeni BES katılımcılarının il nüfusuna oranı yüzde 2.31 ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyretti.
(Takvim Gazetesi)
İstanbul'u yüzde 2 ile Balıkesir, yüzde 1.65 ile Ankara, yüzde 1.54 ile Karaman ve yüzde 1.50 ile Muğla izledi. Bu iller, BES'e yeni girişlerin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktı. Öte yandan, sisteme katılımın en düşük olduğu iller genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oldu. Şırnak (% 0.64), Batman (% 0.63), Bitlis (% 0.55), Şanlıurfa (% 0.50) ve Muş (% 0.48) en düşük oranlara sahip iller olarak kayıtlara geçti.
(Takvim Gazetesi)
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