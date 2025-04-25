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137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar | Sıfır yaş ilk sırada

Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 9.7 milyon eşiğini aşarken, sayıları 1.5 milyona ulaşan 18 yaş altı katılımcılar sistemde büyümeye hız verdi. En fazla katılım ise 137 bin ile sıfır yaşta görüldü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES’te çarpıcı rakamlar | Sıfır yaş ilk sırada

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2025'te de istikrarlı büyümeye devam ediyor. Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki toplam fon büyüklüğü 1.4 trilyon lirayı aşarken, katılımcı sayısı gönüllü BES'te 9.7 milyon eşiğini, Otomatik Katılım Sistemi'nde 7 milyon 591 bini geçti. BES'teki büyümenin dinamosu ise katılımcı sayısı 1.5 milyona ulaşan 18 yaş altı BES uygulaması oldu.

137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)

2021'DE BAŞLADI
Ailelerin çocukları için uzun vadeli bir finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlar, BES'i önemli bir alternatif olarak ön plana çıkardı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 11 Nisan tarihli verilerine göre, Haziran 2021'de yürürlüğe giren 18 yaş BES uygulamasında katılımcı sayısı 1 milyon 503 bine ulaştı. Türkiye'de yüzde 30 devlet katkısıyla desteklenen BES'te en fazla katılım ise 137 bin ile sıfır yaşta görüldü.

137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)

YÜZDE 32 ARTIŞ OLDU
18 yaş altı katılımcıların sözleşme adedi de 1 milyon 693 bine ulaştı. Burada da en fazla sözleşme adedi 156 bin ile 0 yaş grubunda görüldü. Bu da BES'in doğum hediyesi olarak tercih edilmeye başladığını ortaya koydu. Gönüllü BES'te geçen yılın aynı döneminde 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 149, sözleşme adedi 1 milyon 282 bin idi. Buna göre bir yılda 18 yaş altı katılımcı sayısında yaklaşık yüzde 30.8, sözleşme adedinde yüzde 32 artış kaydedildi.

137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA)

KATILIMDA İL FARKI
2024 yılında BES'e yeni giriş yapan katılımcı sayısı, Türkiye genelinde nüfusun yüzde 1.34'üne karşılık geldi. Sisteme il bazında katılım oranları ise önemli farklılıklar gösterdi. Türkiye genelinde BES'e en fazla yeni katılım oranı İstanbul'da gerçekleşti. Mega kentte yeni BES katılımcılarının il nüfusuna oranı yüzde 2.31 ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyretti.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

İstanbul'u yüzde 2 ile Balıkesir, yüzde 1.65 ile Ankara, yüzde 1.54 ile Karaman ve yüzde 1.50 ile Muğla izledi. Bu iller, BES'e yeni girişlerin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktı. Öte yandan, sisteme katılımın en düşük olduğu iller genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oldu. Şırnak (% 0.64), Batman (% 0.63), Bitlis (% 0.55), Şanlıurfa (% 0.50) ve Muş (% 0.48) en düşük oranlara sahip iller olarak kayıtlara geçti.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

18 YAŞ ALTINDAKİ YILLIK DEĞİŞİM

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