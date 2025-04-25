137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES’te çarpıcı rakamlar | Sıfır yaş ilk sırada

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2025'te de istikrarlı büyümeye devam ediyor. Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki toplam fon büyüklüğü 1.4 trilyon lirayı aşarken, katılımcı sayısı gönüllü BES'te 9.7 milyon eşiğini, Otomatik Katılım Sistemi'nde 7 milyon 591 bini geçti. BES'teki büyümenin dinamosu ise katılımcı sayısı 1.5 milyona ulaşan 18 yaş altı BES uygulaması oldu.

137 bin bebeğe emeklilik hakkı! BES'te çarpıcı rakamlar (AA) 2021'DE BAŞLADI

Ailelerin çocukları için uzun vadeli bir finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlar, BES'i önemli bir alternatif olarak ön plana çıkardı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 11 Nisan tarihli verilerine göre, Haziran 2021'de yürürlüğe giren 18 yaş BES uygulamasında katılımcı sayısı 1 milyon 503 bine ulaştı. Türkiye'de yüzde 30 devlet katkısıyla desteklenen BES'te en fazla katılım ise 137 bin ile sıfır yaşta görüldü.