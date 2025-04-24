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Emekliye yaz kazancı: Promosyonlar ne kadar artacak? Ağustosta memur emeklinin zammı ne olacak?

Milyonlarca emekli bu yılın ikinci ikramiyesini Haziran’da, ikinci zammını Temmuz’da alırken, pek çok kişiye de promosyonu artırma imkanı doğacak. Ağustos ayı ise memur emeklileri için hareketli geçecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Emekliye yaz kazancı: Promosyonlar ne kadar artacak? Ağustosta memur emeklinin zammı ne olacak?

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Emekliler için yaz ayları hareketli geçecek. Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Emeklilere 4 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin, yüzde 50 olanlara 2 bin, yüzde 25 olanlara da bin lira verilecek. Emekliler için Temmuz da zam ayı olacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri, 25-28 Temmuz tarihlerinde yeni aylıklarını alacak. Memur emeklilerine ise ay başında maaş, sonrasında da fark verilecek.

PROMOSYONA YANSIYACAK
Emeklilerin banka promosyonlarının da önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanarak güncellenmesi beklenirken, Temmuz zammı da bazı kişilerin alabileceği parayı artıracak. Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçenlere daha yüksek promosyon imkanı doğacak. Emekliler, zamlı maaşın ardından bankaya başvurarak güncelleme yapabilecek. Ağustos ayı ise memur emeklileri için hareketli geçecek. Toplu sözleşme yapılacak. Bu görüşmelerde memurların yanı sıra memur emeklilerinin de mali ve sosyal hakları belirlenecek.

16.4 MİLYONUN KAZANÇ TAKVİMİ
HAZİRAN'DA ÇİFTE BAYRAM
6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı
2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödenme tarihi

TEMMUZ ZAM AYI
1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zam oranı belli olacak.
15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş
17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

AĞUSTOS AYI
Toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak

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