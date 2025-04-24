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Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi!

Japonya’da düzenlenen EXPO 2025’e katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından ilan edilen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu Türkiye pavilyonunun temel ilham kaynaklarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Türkiye Yüzyılı Osaka’da: Japonya’da Türk pavilyonuna büyük ilgi!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü Tanıtım Programına Katıldı. Bakan Bolat, hem Türkiye Milli Günü'nün resmi açılışının hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir arada kutlandığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin sadece diplomatik belgelerle değil, yürekten yüreğe kurulan dostluk ve kardeşlik bağıyla şekillendiğini vurgulayan Bolat, "Bu bağ 1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasında Japon halkının gösterdiği büyük insani duyarlılıkla tarihimizin en kıymetli sayfalarına kazınmıştır.

Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)

Bu duyarlılık aynı zamanda 1999 Marmara Depremi, 2011 Fukushima Depremi ve 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında da karşılıklı yardımlarla perçinlenmiş, halklarımız arasındaki empati ve dayanışma kültürü daha da güçlenmiştir. Türkiye pavilyonu aracılığıyla Osaka'da bu ortak hafızayı gelecek nesillere aktarmak sadece bir tanıtım çabası değildir, aynı zamanda bizim için tarihi bir sorumluluktur. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk çok boyutlu bir işbirliği olup, ekonomik alanda da karşılıklı güven, istikrar ve uzun vadeli ortaklıklarla gelişimini sürdürmektedir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)

Bakan Bolat, Türk pavilyonunun büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere Türk sanatlarından çağdaş tasarımlara, gastronomiden sürdürülebilir teknoloji uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ülkemizin sunduğu değerler gösterilecek.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu Türkiye pavilyonunun temel ilham kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişmesini, bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel düzeyde de etkin ve yön belirleyici bir aktör haline gelmesini hedefleyen stratejik bir yol haritasıdır."

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