Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi. (AA)
Bakan Bolat, Türk pavilyonunun büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere Türk sanatlarından çağdaş tasarımlara, gastronomiden sürdürülebilir teknoloji uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ülkemizin sunduğu değerler gösterilecek.
Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu Türkiye pavilyonunun temel ilham kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişmesini, bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel düzeyde de etkin ve yön belirleyici bir aktör haline gelmesini hedefleyen stratejik bir yol haritasıdır."