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Yarın 2 hisse temettü verecek! Hisse sahiplerine müjde

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcılar için 25 Nisan 2025 Cuma günü önemli bir gün olacak. İki halka açık şirket, hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:16 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:16
Yarın 2 hisse temettü verecek! Hisse sahiplerine müjde

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Söz konusu şirketler, Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) ile Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) olarak açıklandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏭 SARKY - Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

📌 Brüt Temettü: 0,4117647 TL / hisse

📌 Net Temettü: 0,3499999 TL / hisse

📌 Temettü Tarihi (Hak Kullanımı): 25 Nisan 2025

📌 Ödeme Türü: 1. Taksit

🧾 Sektör: Sanayi / Metalurji

Sarkuysan, 2025 yılı temettü ödemelerine başlıyor. Metal sektöründe güçlü bir performans gösteren şirket, yatırımcısına düzenli gelir sunmaya devam ediyor.

🏢 AVPGY - Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

📌 Brüt Temettü: 1,50 TL / hisse

📌 Net Temettü: 1,50 TL / hisse

📌 Temettü Tarihi (Hak Kullanımı): 25 Nisan 2025

📌 Ödeme Türü: 1. Taksit

🧾 Sektör: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)

Gayrimenkul yatırımlarında öne çıkan Avrupakent GYO, 2025 yılı karının ilk dilimini yatırımcılarıyla paylaşıyor. Tamamı net olan 1.50 TL'lik ödeme, hissedarlar açısından yüksek getirili bir gelişme olarak öne çıkıyor.

🔎 Temettü Hakkı Ne Demek?

Temettü hakkı, bir yatırımcının belirli bir tarihte hisseye sahip olması durumunda, açıklanan kâr payı ödemesinden faydalanması anlamına gelir. Bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar, dağıtılacak temettüden yararlanabilir.

📌 Yatırımcılar Ne Yapmalı?

25 Nisan'da temettü hakkı kullanmak isteyen yatırımcıların, 24 Nisan 2025 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ilgili hisseleri portföylerinde bulundurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan alımlar, temettü hakkı kazandırmaz.

👉 Not: Temettü tarihleri ve tutarları, şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmıştır.

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