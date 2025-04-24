Yarın 2 hisse temettü verecek! Hisse sahiplerine müjde

Söz konusu şirketler, Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) ile Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) olarak açıklandı.
Söz konusu şirketler, Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) ile Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) olarak açıklandı.
📌 Brüt Temettü: 0,4117647 TL / hisse
📌 Net Temettü: 0,3499999 TL / hisse
📌 Temettü Tarihi (Hak Kullanımı): 25 Nisan 2025
📌 Ödeme Türü: 1. Taksit
🧾 Sektör: Sanayi / Metalurji
Sarkuysan, 2025 yılı temettü ödemelerine başlıyor. Metal sektöründe güçlü bir performans gösteren şirket, yatırımcısına düzenli gelir sunmaya devam ediyor.
📌 Brüt Temettü: 1,50 TL / hisse
📌 Net Temettü: 1,50 TL / hisse
📌 Temettü Tarihi (Hak Kullanımı): 25 Nisan 2025
📌 Ödeme Türü: 1. Taksit
🧾 Sektör: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)
Gayrimenkul yatırımlarında öne çıkan Avrupakent GYO, 2025 yılı karının ilk dilimini yatırımcılarıyla paylaşıyor. Tamamı net olan 1.50 TL'lik ödeme, hissedarlar açısından yüksek getirili bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Temettü hakkı, bir yatırımcının belirli bir tarihte hisseye sahip olması durumunda, açıklanan kâr payı ödemesinden faydalanması anlamına gelir. Bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar, dağıtılacak temettüden yararlanabilir.
25 Nisan'da temettü hakkı kullanmak isteyen yatırımcıların, 24 Nisan 2025 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ilgili hisseleri portföylerinde bulundurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan alımlar, temettü hakkı kazandırmaz.
👉 Not: Temettü tarihleri ve tutarları, şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmıştır.