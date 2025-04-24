Yarın 2 hisse temettü verecek! Hisse sahiplerine müjde

🔎 Temettü Hakkı Ne Demek?

Temettü hakkı, bir yatırımcının belirli bir tarihte hisseye sahip olması durumunda, açıklanan kâr payı ödemesinden faydalanması anlamına gelir. Bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar, dağıtılacak temettüden yararlanabilir.

📌 Yatırımcılar Ne Yapmalı?

25 Nisan'da temettü hakkı kullanmak isteyen yatırımcıların, 24 Nisan 2025 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ilgili hisseleri portföylerinde bulundurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan alımlar, temettü hakkı kazandırmaz.

👉 Not: Temettü tarihleri ve tutarları, şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmıştır.