Türkiye Sigorta’dan 8 milyar liralık kar!

Güçlü finansal gelişimini 2025 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, toplamda 8 milyar TL'yi aşan net kâra ulaştı. Şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam etti.



Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta olarak yılın ilk çeyreği itibarıyla bileşik rasyonun yüzde 99 seviyesinde gerçekleşerek şirketin öz kaynak kârlılığının yüzde 59 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Çakmak, düzenli artış gösteren prim üretimlerine dikkat çekerek yaklaşık "2,5 milyar doların üzerindeki piyasa değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz" dedi.



BES'e olan ilginin artmaya devam ettiğini belirten Taha Çakmak; şöyle konuştu: 2025 yılı ilk çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 63 oranında bir büyüme ile 314,1 milyar TL'ye ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik."

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