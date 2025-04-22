Altın fiyatı rekor kırdı, bankalar uyardı: “Kartınız kapatılabilir”

Son günlerde altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar krediyle altın almaya başladı. Ancak bu yoğun talep üzerine bankalar müşterilerine uyarı mesajı gönderdi. 22 Nisan itibariyle bazı bankalar döviz, altın ve kripto işlemleri yapanların kredi kartı limitlerinin kısıtlanabileceği bildirildi.

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından vatandaşların kredi kartı ve ihtiyaç kredileriyle altına yönelmesi, bankaları harekete geçirdi. Birçok banka, müşterilerine kısa mesaj yoluyla uyarı göndererek kart limitlerinin kapatılabileceğini bildirdi. Bankaların mesajlarında, altın, döviz ve kripto para alımları gibi işlemlerin riskli kabul edildiği ve bu nedenle kredi kartı limitlerinin askıya alınabileceği belirtildi.

ALTINA YOĞUN TALEP, BANKALARI ALARMA GEÇİRDİ

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte ons altın 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. İç piyasada ise çeyrek altın 7 bin 100 TL seviyesine yükseldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşların altına olan ilgisi arttı. Özellikle kredi kartıyla nakit çekim yaparak ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapanların sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Bunun üzerine bankalar, müşteri işlemlerini yakın takibe aldı. Bazı bankalar, kart ekstresi üzerinden bilgilendirme notu paylaşırken, bazıları ise doğrudan SMS yoluyla müşterilerine uyarı gönderdi.