Altın fiyatı rekor kırdı, bankalar uyardı: “Kartınız kapatılabilir”

Son günlerde altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar krediyle altın almaya başladı. Ancak bu yoğun talep üzerine bankalar müşterilerine uyarı mesajı gönderdi. 22 Nisan itibariyle bazı bankalar döviz, altın ve kripto işlemleri yapanların kredi kartı limitlerinin kısıtlanabileceği bildirildi.
💳 BANKALARDAN KRİTİK UYARI: "KART LİMİTİNİZ KAPANABİLİR"
Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından vatandaşların kredi kartı ve ihtiyaç kredileriyle altına yönelmesi, bankaları harekete geçirdi. Birçok banka, müşterilerine kısa mesaj yoluyla uyarı göndererek kart limitlerinin kapatılabileceğini bildirdi. Bankaların mesajlarında, altın, döviz ve kripto para alımları gibi işlemlerin riskli kabul edildiği ve bu nedenle kredi kartı limitlerinin askıya alınabileceği belirtildi.
ALTINA YOĞUN TALEP, BANKALARI ALARMA GEÇİRDİ
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte ons altın 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. İç piyasada ise çeyrek altın 7 bin 100 TL seviyesine yükseldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşların altına olan ilgisi arttı. Özellikle kredi kartıyla nakit çekim yaparak ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapanların sayısında belirgin bir artış yaşandı.
Bunun üzerine bankalar, müşteri işlemlerini yakın takibe aldı. Bazı bankalar, kart ekstresi üzerinden bilgilendirme notu paylaşırken, bazıları ise doğrudan SMS yoluyla müşterilerine uyarı gönderdi.
BANKALARDAN GÖNDERİLEN MESAJLARDA NE YAZIYOR?
Bankaların müşterilere gönderdiği mesajlarda şu ifadelere yer verildi:
"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için yapılan işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."
Mesajlarda, kartla yapılan şüpheli işlemlerin, limitin askıya alınmasına veya tamamen kapatılmasına yol açabileceği vurgulandı.
FONLARA REKOR PARA GİRİŞİ
Altındaki hızlı yükseliş yalnızca fiziki altın talebini değil, altın fonlarına yönelimi de artırdı. Yatırımcılar, tasarruflarını altına yönlendirirken, altın fonları tarihindeki en büyük haftalık para girişlerinden birini yaşadı. Uzmanlar, bu gelişmenin bankaların denetim mekanizmalarını artırmasına neden olduğunu belirtiyor.
Ekonomistler, kredi kartı veya ihtiyaç kredisi yoluyla yapılan altın alımlarının ciddi finansal risk barındırdığına dikkat çekiyor. Krediyle yatırım yapmanın hem faiz yükü hem de ani fiyat dalgalanmalarında zarar etme olasılığını artırdığı ifade ed