Emekliler, dul ve yetimler bu yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Emeklilere 4 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanan tutar yatırıldı. İlk ikramiyelerini alanlar gözünü ikinciye çevirirken, bu yılki ödemelerden yeni emekliler de başvuru tarihi kriterini karşılamaları halinde yararlanabiliyor.
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)
NİSAN'DA AYLIK BAĞLANANLAR
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geldi. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, bu ay aylık bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabiliyor. Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapıp bu ay aylık bağlananlara da ikramiye ödeniyor.
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)
BU TARİH ÖNEMLİ
Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların alabileceği ilk ödeme ise Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Buna göre Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlara, Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Bayram ikramiyesi büyük ihtimalle Haziran ayı başında verilecek. Mayıs sonuna kadar başvuranlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.