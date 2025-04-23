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Emekliler, dul ve yetimler bu yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Emeklilere 4 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanan tutar yatırıldı. İlk ikramiyelerini alanlar gözünü ikinciye çevirirken, bu yılki ödemelerden yeni emekliler de başvuru tarihi kriterini karşılamaları halinde yararlanabiliyor.

Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)



NİSAN'DA AYLIK BAĞLANANLAR

Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geldi. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, bu ay aylık bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabiliyor. Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapıp bu ay aylık bağlananlara da ikramiye ödeniyor.