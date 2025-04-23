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Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay aylık bağlanan emeklilere de ödenirken, Nisan ve Mayıs’ta dilekçe verenlerin ise ilk alacağı ödeme Kurban Bayramı ikramiyesi olacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?

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Emekliler, dul ve yetimler bu yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Emeklilere 4 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanan tutar yatırıldı. İlk ikramiyelerini alanlar gözünü ikinciye çevirirken, bu yılki ödemelerden yeni emekliler de başvuru tarihi kriterini karşılamaları halinde yararlanabiliyor.

Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)

NİSAN'DA AYLIK BAĞLANANLAR
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geldi. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, bu ay aylık bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabiliyor. Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapıp bu ay aylık bağlananlara da ikramiye ödeniyor.

Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)

BU TARİH ÖNEMLİ
Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların alabileceği ilk ödeme ise Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Buna göre Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlara, Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Bayram ikramiyesi büyük ihtimalle Haziran ayı başında verilecek. Mayıs sonuna kadar başvuranlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.

Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)

TUTAR DEĞİŞİR Mİ?
Bayram ikramiyesi çıkarılan yasayla emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. İkramiye tutarı ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin, yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin lira olurken; Ramazan Bayramı ödemesi, yasa çıktıktan sonra verilen farkla bu tutarlara tamamlandı. Bu tutarlar Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak.

Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak? (AA)
BAYRAM BAŞINA ÖDEME
Emekli: 4.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL
Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL
Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL

İki aylık alanlara: En yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden hesaplanan tutar.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara: Ödenek oranı üzerinden hesaplanan tutar.

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