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THY'den 23 Nisan'a özel indirim: 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde geçerli

Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulayacapını duyurdu. 2-11 yaş arasındaki çocukları kapsayan kampanya, 30 Haziran'a kadarki seferlerde geçerli olacak.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:50
THY’den 23 Nisan’a özel indirim: 30 Haziran’a kadarki yurt içi seferlerde geçerli

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Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

2-11 YAŞ ARASI ÇOCUK YOLCULARI KAPSIYOR

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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