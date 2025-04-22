THY’den 23 Nisan’a özel indirim: 30 Haziran’a kadarki yurt içi seferlerde geçerli

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

2-11 YAŞ ARASI ÇOCUK YOLCULARI KAPSIYOR



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.