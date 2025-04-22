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Türkiye Sigorta'dan ilk çeyrekte rekor karlılık: Halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz

Güçlü finansal gelişimini 2025 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, toplamda 8 milyar TL’yi aşan net kara ulaştı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yaptığı açıklamada, "2,5 milyar doların üzerindeki piyasa değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:18
Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte rekor karlılık: Halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz

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Türkiye Sigorta ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde etti.

Sürdürülebilir büyüme ve yüksek kârlılık performansı ile bilanço yapısını daha da güçlendiren Türkiye Sigorta, 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 son çeyreğine göre yüzde 47 artışla 4 milyar 523 milyon TL; Türkiye Hayat Emeklilik ise aynı dönemde 2024 son çeyreğine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon TL net kar açıkladı.

Türkiye SigortaTürkiye Sigorta

Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 47 büyümeyle 41 milyar 402 milyon TL'yi aşan toplam brüt prim üretimine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'lik prim üretimi elde ederken, BES ve OKS'de ise yüzde 63 oranında bir artışla 314 milyar 131 milyon TL'lik fon büyüklüğüne ulaştı.

"HALKA AÇIK GÜÇLÜ ŞİRKET KONUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"
Şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam ederken aynı zamanda bileşik rasyosunu %99 seviyesinde tutmayı başardı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta olarak yılın ilk çeyreği itibarıyla bileşik rasyonun %99 seviyesinde gerçekleşerek şirketin öz kaynak kârlılığının yüzde 59 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Çakmak, düzenli artış gösteren prim üretimlerine dikkat çekerek yaklaşık "2,5 milyar doların üzerindeki piyasa değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha ÇakmakTürkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak

Şirketlerin güçlü finansal performansına vurgu yapan Çakmak "Şirketlerimizin güçlü finansal duruşu sektörümüz ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta olarak nakit brüt 2 milyar TL temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Türkiye Hayat Emeklilik'te ise 2,5 milyar TL'lik temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 755 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

"ANA ODAĞIMIZ SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK"
Kasko ve sağlık gibi bireysel branşlarda sigortayı herkes için erişilebilir kılmanın ana odakları arasında olduğunu ifade eden Çakmak şöyle konuştu:

"Banka satış kanalındaki gücümüzün yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarımızdaki etkinliğimizi daha da artıracağız. Mevcut reasürans kapasitemizi yükselterek risk yönetimini optimize etmeyi, ülkemizdeki sigorta penetrasyonunu destekleyerek sigortaya olan güveni sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Stratejik öneme sahip milli projelere desteğimizi sürdürerek ülkemizi ileri taşıyabilecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

BİREYSEL BRANŞLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK BRANŞINDA
Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyümeyle 41 milyar 402 milyon TL'yi aşan toplam brüt prim üretimine ulaştı. Aynı dönemler kıyaslandığında en yüksek artış; yüzde 149 büyümeyle 6 milyar 603 milyon TL'yi aşan prim üretimiyle sağlık branşında kaydedildi. Şirketin liderliğini güçlü bir şekilde sürdürdüğü tarım ve yangın branşlarında sırasıyla %61 ve %41 büyüme ile 10 milyar 653 milyon TL ve 10 milyar 259 milyon TL'yi aşan prim üretimi yapıldı.

"BES VE HAYAT'TA LİDERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"
BES'e olan ilginin artmaya devam ettiğini belirten Taha Çakmak; "2025 yılı ilk çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 63 oranında bir büyüme ile 314,1 milyar TL'ye ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik." dedi.

Türkiye Hayat Emeklilik'in 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat prim üretimi yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'ye ve poliçe sayısı ise 3,3 milyon adete ulaştı.

Hayat branşındaki güçlü büyümenin yanında yüksek kârlılık performansını da artıran Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 son çeyreğine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon TL net kâr açıklarken özkaynak karlılığını da %79 seviyesine yükseltti.

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