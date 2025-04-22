Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte rekor karlılık: Halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz

"ANA ODAĞIMIZ SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK"

Kasko ve sağlık gibi bireysel branşlarda sigortayı herkes için erişilebilir kılmanın ana odakları arasında olduğunu ifade eden Çakmak şöyle konuştu:

"Banka satış kanalındaki gücümüzün yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarımızdaki etkinliğimizi daha da artıracağız. Mevcut reasürans kapasitemizi yükselterek risk yönetimini optimize etmeyi, ülkemizdeki sigorta penetrasyonunu destekleyerek sigortaya olan güveni sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Stratejik öneme sahip milli projelere desteğimizi sürdürerek ülkemizi ileri taşıyabilecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

BİREYSEL BRANŞLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK BRANŞINDA

Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyümeyle 41 milyar 402 milyon TL'yi aşan toplam brüt prim üretimine ulaştı. Aynı dönemler kıyaslandığında en yüksek artış; yüzde 149 büyümeyle 6 milyar 603 milyon TL'yi aşan prim üretimiyle sağlık branşında kaydedildi. Şirketin liderliğini güçlü bir şekilde sürdürdüğü tarım ve yangın branşlarında sırasıyla %61 ve %41 büyüme ile 10 milyar 653 milyon TL ve 10 milyar 259 milyon TL'yi aşan prim üretimi yapıldı.

"BES VE HAYAT'TA LİDERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

BES'e olan ilginin artmaya devam ettiğini belirten Taha Çakmak; "2025 yılı ilk çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 63 oranında bir büyüme ile 314,1 milyar TL'ye ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik." dedi.

Türkiye Hayat Emeklilik'in 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat prim üretimi yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'ye ve poliçe sayısı ise 3,3 milyon adete ulaştı.

Hayat branşındaki güçlü büyümenin yanında yüksek kârlılık performansını da artıran Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 son çeyreğine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon TL net kâr açıklarken özkaynak karlılığını da %79 seviyesine yükseltti.