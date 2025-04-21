Borsada Yatırımcılara Temettü Bayramı: 7 Şirketten Peş Peşe Dağıtım Kararı Geldi!

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü, yatırımcılar için sevindirici gelişmelere sahne oldu. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, halka açık 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları bildirimle temettü dağıtma kararlarını duyurdu. Farklı sektörlerden şirketlerin temettü planları, özellikle uzun vadeli yatırım yapan pay sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Temettü tarihleri, brüt ve net tutarlar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 21 Nisan itibarıyla temettü kararı açıklayan o şirketler ve detaylar...