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Borsada Yatırımcılara Temettü Bayramı: 7 Şirketten Peş Peşe Dağıtım Kararı Geldi!

Borsa İstanbul'da yatırımcıların uzun süredir beklediği temettü haberleri peş peşe gelmeye başladı. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla tam 7 halka açık şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamayla temettü dağıtma kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamalar, piyasalarda olumlu karşılanırken yatırımcılar temettü tarihlerini ve hisse başına verilecek kar paylarını merakla inceledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 22:28 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 22:28
Borsada Yatırımcılara Temettü Bayramı: 7 Şirketten Peş Peşe Dağıtım Kararı Geldi!

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Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü, yatırımcılar için sevindirici gelişmelere sahne oldu. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, halka açık 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları bildirimle temettü dağıtma kararlarını duyurdu. Farklı sektörlerden şirketlerin temettü planları, özellikle uzun vadeli yatırım yapan pay sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Temettü tarihleri, brüt ve net tutarlar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 21 Nisan itibarıyla temettü kararı açıklayan o şirketler ve detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏢 1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

  • Karar: Genel Kurul

  • Brüt Temettü: 5,1327426 TL

  • Net Temettü: 4,3628312 TL

  • Dağıtım Tarihi: 28 Mayıs 2025

🍵 2. Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC)

  • Karar: Genel Kurul

  • Brüt Temettü: 0,1377410 TL

  • Net Temettü: 0,1170798 TL

  • Dağıtım Tarihi: 15 Ağustos 2025

🔩 3. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)

  • Karar: Genel Kurul

  • Brüt Temettü: 0,0861618 TL

  • Net Temettü: 0,0732375 TL

  • Dağıtım Tarihi: 2 Temmuz 2025

4. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

  • Karar: Genel Kurul

  • Brüt Temettü: 0,0307692 TL

  • Net Temettü: 0,0261538 TL

  • Dağıtım Tarihi: 8 Temmuz 2025

🔋 5. Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

  • Karar: Tescil (6 Taksit Halinde Dağıtım)

  • Her Taksit Brüt: 0,2492835 TL

  • Her Taksit Net: 0,2118909 TL

  • Taksit Tarihleri:

Taksit: 21 Nisan

Taksit: 21 Mayıs

Taksit: 23 Haziran

Taksit: 21 Temmuz

Taksit: 21 Ağustos

Taksit: 22 Eylül

🛠️ 6. Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)

  • Karar: Yönetim Kurulu

  • Brüt Temettü: 1,2889239 TL

  • Net Temettü: 1,0955853 TL

  • Dağıtım Tarihi: 24 Haziran 2025

💳 7. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

  • Karar: Yönetim Kurulu

  • Brüt Temettü: 0,050 TL

  • Net Temettü: 0,0425 TL

  • Dağıtım Tarihi: Henüz açıklanmadı

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