Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?(AA) Zam oranları merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın bu ay açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan anketteki enflasyon tahminleri gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 17.91'e ulaşacak, memur emeklilerinin artışı da yüzde 16.8 seviyesinde olacak.

Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?(AA)



REFAH PAYI İLE EŞİTLENİR Mİ?

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak son enflasyon verisiyle ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin Temmuz zammının oranı farklı olacak. Ancak refah payı gibi bir formülle eşitlenmesi mümkün olabilecek. Bu formülle memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine çekilebileceği gibi, tüm emeklilerin zam oranı da yükseltilebilecek. Bu konuda karar Temmuz ayında verilecek.

Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?(AA)



GÖZLER TABAN AYLIKTA

Temmuz ayında bir karar da taban aylığa ilişkin verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en düşük ödeme, geçtiğimiz Ocak ayında 12 bin 500 liradan yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Temmuz'da bir artış daha yapılması bekleniyor. Burada Ocak ayındaki gibi 6 aylık enflasyon artışı beklentisi bulunuyor. Eğer Temmuz'da ilk 6 aylık artış yüzde 17.91 olur ve bu oran yansıtılırsa, taban aylık 17 bin 60 liraya çıkacak.

Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?(AA)



YASA ÇIKARILACAK

Taban aylık artışı ve refah payı formüllerinden biri ya da ikisi birden hayata geçirilebilecek. Bu imkanların uygulanması için yasa çıkarılması gerekecek. Bu durumda hızla karar verilerek yasa teklifi TBMM'ye taşınacak. Emekliler zamlı aylıkları Temmuz'da alırken, ek iyileştirmeler bu tarihlere yetişmezse yasa çıktıktan fark ödenmesi söz konusu olacak.

Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?(AA)



MİLYONLARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

Ocak-Mart enflasyonu: % 10.06

Nisan ayı TÜFE tahmini: % 3.07

Mayıs ayı TÜFE tahmini: % 2.20

Haziran ayı TÜFE tahmini: % 1.70

İlk 6 aylık TÜFE tahmini: % 17.91

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.91

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 11.24

Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.80

En düşük memur maaşı: 51.071 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL

En düşük emekli aylığı (% 17.91 artarsa): 17.060 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN