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Ekonomi yönetimi Giresun’da önemli mesajlar verdi: Temel öncelik enflasyonu düşürmek

Küresel gelişmeleri sıkı şekilde izleyeceklerini, dinamik bir yönetim sergileyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Ekonomi yönetimi Giresun’da önemli mesajlar verdi: Temel öncelik enflasyonu düşürmek

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Ekonomi yönetimi, Giresun'daki Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarının ardından gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, dengeli bir büyüme içinde istihdamımızı, üretimimizi, ihracatımızı sürdürmek, depremin yaralarını sarmak, diğer taraftan da toplumumuz için kalıcı sosyal refah üretmek. Bu ana çerçeve devam edecek" dedi.

Artan gümrük tarifeleri gibi uygulamaların küresel düzeyde belirsizlik oluşturduğunu anlatan Yılmaz, böyle dönemlerin otomatik pilotta yönetilemeyeceğini, gelişmeleri sıkı şekilde izleyeceklerini ve gerekli tedbirleri de zamanında devreye koyan bir yaklaşım içinde olacaklarını dile getirdi.

ABD'nin gümrük vergileri kaynaklı belirsizliğin oluşturduğu ortamda dünya ekonomisi ve ticaretinin olumsuz etkilenebileceğini, bu durumun tüm dünyayı ne kadar etkiliyorsa Türkiye'yi de o ölçüde etkileyeceğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Ama burada bir yine artı tarafımız, bizim iç pazarımız büyük, yani nispeten iç pazar ağırlıklı bir yapıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz, bu da gelen etkileri sınırlayıcı bir yapı teşkil ediyor. Sadece kendi piyasamızı değil, ihracat pazarımız olan ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Burada dinamik bir yönetim sergileyeceğimizi ifade edebilirim."

DIŞ KAYNAK GİRİŞLERİ BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşümle birlikte doğrudan yatırımların artacağı kanısında olduklarını belirterek, "Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının bu noktada etkili olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Küresel dalgalanmalar azaldığında yatırımcıların güçlü programı olan ülkelere yeniden yatırım yapmak isteyeceğini söyleyen Şimşek, "Piyasalarda dalgalanmanın olduğu süreçte CDS'ler 380 civarına çıktı, bugün itibarıyla 330'un altına indi. Faizler de gerilemeye başladı. Türkiye'ye dış kaynak girişleri yeniden başladı" dedi.

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