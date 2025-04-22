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Dolar endeksi de 3 yılın en düşük seviyesini gördü: Gözler onsta!

Altının onsu 3 bin 400 doları geçerek yeni rekorunu kırarken, gramı da 4 bin 185 liraya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Dolar endeksi de 3 yılın en düşük seviyesini gördü: Gözler onsta!

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Altın, küresel ekonomik endişelerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeni rekorunu kırdı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 2 artışla 3 bin 400 doları geçerek tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altında yılbaşından bu yana yüzde 29'u aşan yükseliş kaydedildi. İçeride de gram altın yeni zirvesini gördü.

ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI
4 bin 185 liraya çıkarak rekor kıran gram altının yılbaşından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 40'ı aştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini görürken, euro/dolar paritesi de 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

'ALTINI OLAN KURALI KOYAR'
ABD Başkanı Trump, pazarlıkta başarı elde etmekle altına sahip olmak arasındaki bağa işaret etti. Trump, yaptığı paylaşımda "Müzakere ve başarının altın kuralları: Altını olan kuralları koyar. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanan vergiler yüzünden kendisini eleştiren işadamlarını hedef alan Trump, onların politika bilmediğini söyledi. Trump, "Benim, Amerikan kapitalizminin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dost olduğumu anlamıyorlar veya farkında değiller" dedi.

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