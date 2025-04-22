Bakanlıktan fahiş fiyata geçit yok!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini karşılıklı anlayış içinde yapıcı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek" dedi.



Zirai don ve etkileri konusunda Tarım Bakanı ile irtibat halinde olduklarını vurgulayan Bolat, "Yaz meyvelerinde önümüzdeki süreçte artışlar olabilir ama burada bunu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyat politikalarına çevirenlere karşı mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da zirai dondan 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiğine işaret etti. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlar gibi stratejik ürünlerin çok etkilenmediğini anlatan Bakan Yumaklı, "16 üründen bazısı yüzde 10, bazısı yüzde 60 gibi çeşitli derecelerde etkilendi. Elbette tarım sigortası olanların hasar tespitinden sonra paraları hemen verilecek" diye konuştu.

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