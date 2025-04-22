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15 bin atama için başvurular başladı! En çok hangi branşta öğretmen alınacak? İşte detaylar

15 bin atama için başvurular başladı. 5 Mayıs’a kadar başvurular yapılacak, 4 bin 378 kontenjanla en çok sınıf öğretmeni alınacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
15 bin atama için başvurular başladı! En çok hangi branşta öğretmen alınacak? İşte detaylar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığının müjdesini vermişti. Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 15 bin öğretmen ataması kapsamındaki başvurular başladı. Başvurular 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

ÜÇ KATI ADAY ÇAĞRILACAK
Kayıtlar ilkatama.meb.gov. tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile girecek. Adayların 2024 KPSS puan türünden en az 50 puan ve üzeri almış olması gerekecek. 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvurular alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs'ta ilan edilecek. Sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atanacak.

İŞTE KONTENJANDA İLK 5 BRANŞ
Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları da belirlendi. Bu kapsamda, 76 farklı branş tespit edildi. En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

10 BİN İÇİN TAKVİM DAHA SONRA
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra paylaşılacak. Öğretmenlerin atanma işlemlerinin her aşamasında tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecek.

MEB 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?MEB 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
MEB 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu 2025: MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
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